Vescovo indagato per aver coperto gli abusi di un prete. La vittima: "Finalmente"

AGI - Èper falsa testimonianza ildi Piazza Armerina, Rosario Gisana, e con lui, per la stessa accusa, il vicario giudiziale Vincenzo Murgano. L'ipotesi di reato viene contestata dalla procura di Enna in merito alla vicenda del sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato a 4 anni e 6 mesi persessuali aggravati su minori. "si arriva alla logica conseguenza di quanto è emerso nel corso del processo e delle indagini", afferma ad AGI la, Antonio Messina. Si dicono "Sereni" ed esprimono "fiducia incondizionata nella verità e nella magistratura", gli indagati, si limita a commentare l'Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali. A luglio erano state depositate le motivazioni della sentenza che hanno chiarito il riconoscimento della responsabilità civile attribuita dal tribunale di Enna alla Curia di Piazza Armerina che, "colpevolmente", non avrebbe preso le opportune precauzioni per evitare che ilpedofilo portasse a termine le sue condotte nei confronti di giovani che frequentavano la sua parrocchia di Enna malgrado il giovane abusato (oggi maggiorenne) si fosse rivolto ad alcuni sacerdoti.