Referendum sull' Autonomia | la Corte di Cassazione riapre il dibattito politico

Il trionfo di Landini produce paradossalmente il rientro in partita per Calderoli. Ladidà il via libera a sei– cinque promossi dalla Cgil che comunque li sponsorizza tutti – compreso quello per l’abrogazione totale della leggedifferenziata (bocciato quello delle Regionia cancellazione parziale). E così fa risorgere dalle ceneri il testo bucherellato in ogni dove dalla Consulta. Nemmeno nei suoi sogni più voluttuosi il ministro leghista poteva augurarsi un simile ricostituente per la sua riforma: "Di fatto i giudici dicono che la legge è viva e gode anche non di ottima ma di buona salute. Vuol dire pure che la legge c’è ed è immediatamente applicabile". In ogni caso, nulla è deciso: il giudizio definitivo’ammissibilità spetta allacostituzionale che dovrà darlo entro il 20 gennaio.