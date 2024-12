Oasport.it - Nuoto, Gretchen Walsh ci ha preso gusto: record del mondo nei 100 farfalla ai Mondiali di vasca corta

Leggi su Oasport.it

Non è più una sorpresa. Siamo nella quarta giornata di gare di questi2024 diine c’è una costante: ildeldi. La statunitense sta rafforzando sempre più l’idea di chi la vuol descrivere come la regina di questi campionati alla Duna Arena di Budapest (Ungheria).L’americana sta collezionando “WR” neanche fossero francobolli o le figure Panini. La sua facilità nelle subacquee è impressionante e nella piscina da 25 metri fa una grande differenza. Stiamo parlando, comunque, di un’atleta che anche in lunga si esprime alla grande e non a caso e il 55.18 (del) nei 100è di sua proprietà.Argento nella specialità menzionata alle Olimpiadi di Parigi,in questi campionati sembra inarrestabile. Messi in fila due primatinei 50, dove ha conquistato l’oro, si è ripetuta ieri nei 100 misti e oggi nelle batterie degli amati 100 delfino non poteva mancare.