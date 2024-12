Ilrestodelcarlino.it - La Bieffe in liquidazione: in 40 restano senza lavoro

Recanati (Macerata), 13 dicembre 2024 – Ladi Recanati, industria Grafica, è stata messa in. Il giudice Enrico Pannaggi del tribunale di Macerata ha nominato come curatori fallimentari gli avvocati Alessandro Benigni e Andrea Giuliodori che sono già al, anche per cercare di evitare “periodi scoperti” ai circa 40 dipendenti che resteranno. Segnali di crisi erano già emersi qualche tempo fa, tanto che a settembre e ottobre i lavoratori non hanno ricevuto la retribuzione e, poi, sono stati posti in cassa integrazione guadagni, con scadenza il prossimo 31 dicembre. “Poi, però, l’azienda ha deciso di portare i libri in tribunale – spiega Paola Marziali della Cgil – e il giudice aveva fissato l’udienza per il mese di febbraio 2025. In questo modo, però, esaurita la cassa integrazione, i lavoratori sarebbero rimasti scoperti,alcuna retribuzione”.