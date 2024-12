Bergamonews.it - Stezzano, 19enne in bicicletta investito di fronte alle Due Torri: è grave

Leggi su Bergamonews.it

. Un ragazzo di 19 anni è rimastomente ferito dopo essere statoda un’auto mercoledì sera (11 novembre) in via Guzzanica a, all’altezza della rotonda da cui si accede al parcheggio del centro commerciale Le Due.L’incidente intorno18,40. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto: il giovane era in.Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, arrivata da Dalmine e rientrata in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco e la polizia stradale. Sul posto anche I carabinieri per deviare il traffico veicolare.Seguono aggiornamenti In aggiornamento