Londa 1974 celebra 50 anni | progetti ambiziosi per il futuro del calcio dilettantistico

Ilha festeggiato i 50di storia in una serata che ha visto la presenza di personalità istituzionali e sportive, insieme a giocatori del presente e del passato, dirigenti e tifosi del club biancoblù. La presidente Carla Francini, nel ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto ilin questidi attività, ha ora lo sguardo alconper risalire dalla Terza categoria in serie più importanti. "Rivolgo parole di elogio - afferma Carla Francini - ai tanti volontari e appassionati del paese, insieme al sindaco Tommaso Cuoretti che è sempre vicino alla squadra e a tanti sostenitori. I paesi devono avere lo spirito di una Comunità e le società sportive sono un punto di aggregazione rilevante. Ilda questa stagione ha una nuova dirigenza e siamo al lavoro per gettare le basi che siano di sostegno al rilancio di un club di valore e di antiche tradizioni".