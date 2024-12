Lortica.it - Cibo per le colonie feline: al canile municipale la distribuzione per le custodi

Alè partita ladiper i gatti delle, riservata alledei felini censiti nel territorio comunale. Ogni custode potrà ritirare una quantità diin base al numero di animali sotto la sua cura. La consegna segna l’inizio della nonadal 2020, che prevede 60.000 pasti, composti dasecco e umido.L’assessore Giovanna Carlettini ha dato il via all’iniziativa, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale per i diritti degli animali: “Continuiamo a garantire condizioni igieniche e sanitarie adeguate per le, assicurando una corretta alimentazione. Questa, che si ripete due volte all’anno, in primavera e in inverno, è un impegno costante per il benessere dei nostri amici a quattro zampe”.