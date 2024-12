Cityrumors.it - Accoltellato e massacrato un giovane tassista “Volevano sgozzarmi…”

Leggi su Cityrumors.it

Aveva cominciato questo lavoro da appena una settimana, ma l’altra notte è stato un inferno e per poco non muore “salvo per miracolo.”Una notte infernale. E di terrore. Unnon dimenticherà mai quanto gli è successo in una corsa notturna, dove ha rischiato di morire. E ora tutti vivono nell’ansia e soprattutto nel terrore che possa riaccadere.unsgozzarmi.” (screenshot cityrumors.itNon riesce a capacitarsi, Francesco Rubini, il ragazzo di 35 anni che ha vissuto l’esperienza più traumatica e drammatica della sua vita. Aveva cominciato a fare ilda pochissimo tempo, nemmeno una settimana e ad una corsa normale, appena aveva preso due persone che sembravano gentili, nel giro di qualche secondo si sono trasformati in killer spietati.