News.robadadonne.it - Jay-Z accusato di stupro da una 13enne. La gaffe della suocera e il silenzio della moglie, Beyoncé

Il caso di Sean Combs, in arte P. Diddy, in carcere dallo scorso settembre con oltre 120 accuse di violenza sessuale, si è espanso a macchia d’olio su tutta l’industria musicale americana, investendo anche personaggi di altissimo calibro, come Jay-Z, grande amico del produttore e nome di primissimo pianoscena hip hop USA,da una tredicenne di averla stuprata durante un party dopo gli MTv Music Awards del 2000.Shawn Corey Carter, questo il vero nome del rapper, che con laKnowles forma una delle coppie d’oro dello star system americano, è statoda una donna che ha deciso di rimanere anonima e che avrebbe fatto altri nomi, affermando che losarebbe avvenuto alla presenza di una celebrità femminile, chiamata Star B.E se gli avvocati di Combs hanno definito le accusedonna, rappresentata dall’avvocato Tony Buzbee come altre 100 persone che hannoil musicista, “manovre pubblicitarie spudorate, progettate per estorcere denaro da celebrità che temono di vedere diffuse menzogne su di loro”, Jay-Z ha replicato solo attraverso una dichiarazione rilasciata sull’account Roc Nation X l’ 8 dicembre scorso, sottolineando l’impatto che, a suo avviso, la causa avrà sullae sui loro tre figli.