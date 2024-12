Liberoquotidiano.it - Omicidio Brian Thompson, arrestato un uomo: come lo hanno sorpreso, Usa col fiato sospeso

Fermato unper l'di, il ceo del colosso assicurativo americano United Healthcare, ucciso con dei colpi di pistola al petto fuori dall'Hilton Hotel a New York lo scorso 4 dicembre. Il fermo è avvenuto in Pennsylvania, dove unè stato trovato in possesso di una pistola simile a quella usata nell', di un silenziatore e di una serie di documenti d'identità falsi. La polizia di New York sta andando in quella zona per capire se sia lui il killer in fuga da giorni. Nella giornata di sabato 7 dicembre, le autorità di New York avevano diffuso due foto dell'omicida con una mascherina chirurgica azzurra sul viso. Una di queste immagini era stata scattata in un taxi. A seguire anche degli scatti a volto scoperto. Nei giorni scorsi, la polizia aveva annunciato anche il contenuto dello zaino che il killer avrebbe abbandonato a Central Park prima di lasciare Manhattan: all'interno c'erano un giaccone Tommy Hilfiger e dollari falsi del Monopoli.