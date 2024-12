Lanazione.it - Notti di talento... Christmas. Show alla Leopolda

Pisa, 9 dicembre 2024 – Canto, ballo e cabaret: è il menù di questa sera della Stazione, che alle 21 sarà teatro e palco della seconda edizione didiedition, lonatalizio del contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo. Uno spettacolo a ingresso libero e gratuito, che sarà trasmesso in diretta radiofonica dall’emittente pisana Radio Incontro, dove le parole d’ordine sono musica e divertimento. Ma non solo. Essendo nel periodo natalizio, staseraStazioneci sarà un regalo speciale per gli ospiti. La serata sarà infatti allietata dal Lenergy Pisa Beach Soccer, la squadra nerazzurra che milita nel campionato di serie A e che quest’anno sarà impegnata nella tappa nazionale del torneo italiano al centro Coni di Tirrenia. Insieme a loro, ci sarà anche il coro di beneficienza “Voices of Heaven” di Pisa, riconosciuto come uno dei gospel più importanti di Europa.