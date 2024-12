Quotidiano.net - Confartigianato: Marco Granelli rieletto, focus su transizione green e digitale

A fine novembre,è statoper acclamazione dall’assemblea dipresidente per un nuovo mandato quadriennale alla guida della maggiore confederazione italiana dell’artigianato e delle piccole imprese. Questa associazione rappresenta 700mila imprenditori organizzati in 103 associazioni territoriali e 21 federazioni regionali.ha dichiarato: "Sono stati quattro anni di duro lavoro per portare i nostri imprenditori fuori dalla pandemia e riagganciare la ripresa. Non è facile, anche perché gli effetti della guerra in Ucraina e il caro-energia hanno influito pesantemente sulle attività economiche. Abbiamo messo in campo tutte le nostre energie per sostenere vocazione imprenditoriale, talento e ingegno, abbiamo affiancato le imprese nel rilancio dell’occupazione, delle esportazioni, negli investimenti in formazione, innovazione tecnologica eeconomy.