Tony Khan | C’è molto interesse per la Ring of Honor in TV

Laofpotrebbe presto trovare una nuova casa televisiva. È quanto emerge da una recente intervista rilasciata dal presidente della AEW e proprietario della ROH,.Il futuro televisivo dellaofNel corso di una conversazione incentrata sulle novità della All Elite Wrestling,ha discusso dello stato attuale della storica federazione di Philadelphia:“Penso sia importante considerare che c’è una grande opportunità di far crescere laofmentre la AEW cresce. La AEW ha appena ottenuto questo enorme accordo sui diritti media ed è complementare avere un’altra promotion con quella storia. C’èper laofin questo momento, ho avuto ottime conversazioni riguardo partnership televisive e credo che con la crescita della AEW ci saranno sempre più opportunità per la ROH sia nello streaming che in TV.