La notte del mistero

Il bancone del bar era vuoto, solo una coppia era appartata a un tavolo in un angolo con due bottiglie di birra e altre due vuote, di cui una era orizzontale sul tavolo, mentre nell’altra erano state spente due sigarette.Ad un altro tavolo stava seduto Rain, intento a manipolare il suo smartphone. Rain era l’uomo di Giusy, che stava a un isolato dal bar; si erano salutati poco prima, lui l’aveva accompagnata fino alle scale del suo portone.Le strade della zona erano quasi tutte simili: scalette che portavano al vano scale con balaustre in ferro battuto, e scalette che scendevano da un lato e dall’altro per accedere ai due appartamenti del seminterrato.A sinistra abitava Rosario, un tassista della city car, e a destra abitava un’intera famiglia di pakistani, ormai da anni residenti in Little Italy.