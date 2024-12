Ilfattoquotidiano.it - “Il sesso non è solo desiderio fisico. L’Eros è anche nelle relazioni romantiche, in amicizie profonde e nell’amore verso la curiosità”: parla Pamela von Sabljar

“Se parli con qualcuno davvero, ascoltando più a fondo, prestando maggiore attenzione, noterai qualcosa di incredibile. In quello spazio tra voi, qualcosa emerge, nuove informazioni codificate all’interno del campo relazionale. Ciò che brilla da questa intelligenza creativa emergente, quell’impulso evolutivo. Ecco, questo è Eros”. Così, in un’intervista a Vanity Fair,von, autrice che da anni lavora all’avanguardia dell’evoluzione umana.Ospite di Stay Human, il primo Festival in Italia are di embodiment – una pratica di wellbeing e sostenibilità sociale con l’obiettivo di rafforzare il benessere individuale ridefinendo i rapporti tra mente corpo e ambiente –, l’autrice ha promosso e illustrato il concetto di “Living Eros”. Un erotismo vivente, che si sperimenta nei rituali di coppia e di gruppo.