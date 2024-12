Nerdpool.it - Addio all’iconica voce di Franky!

Tramite l’X (ex Twitter) ufficiale di One Piece, Kazuki Yao, doppiatore di lunga data didei Pirati di Cappello di Paglia, ha comunicato che smetterà di interpretare il personaggio. La dichiarazione ufficiale recita: “Kazuki Yao, che attualmente interpreta il ruolo dinell’anime televisivo ONE PIECE, si diplomerà dai Pirati di Cappello di Paglia. Questa decisione è stata raggiunta dopo lunghe discussioni. Annunceremo un successore durante il Super Stage RED al Jump Festa 2025 domenica 22 dicembre e si terrà una cerimonia di laurea per Yao-san.” (Qui il post originale).Il post è diventato rapidamente virale, con manifestazioni di solidarietà per le condizioni dell’attore. Oltre a, Yao ha interpretato anche Bon Clay e Jango nella serie. I fan hanno espresso serie preoccupazioni sulla salute di Yao nel febbraio di quest’anno, a seguito della notizia che stava riscontrando problemi con le sue battute.