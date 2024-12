Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi alle Finali Grand Prix. Ancora un record per gli azzurri

Sinfonia N.4. O forse meglio dire Sinfonia N.16. Non importa: è sempre musica quando si parla di Charléne-Marco. La straordinaria coppia di danza azzurra ha conquistato la seconda posizione in occasione delledel circuito ISU2024-2025 didi, scrivendo sul ghiaccio della Patinoire Polesud di Grenoblepagine di storia. Gli atleti infatti sono saliti per la terza volta consecutiva sul podio nell’ultimo atto della rassegna itinerante (2022, 2023 e 2024, a cui si aggiunge anche il terzo posto del 2018), incasellando il sedicesimo piazzamento in top 3. Semplicemente magnifici. Gli, che avevano arpionato il secondo posto anche nella rhythm dance, hanno performato un programma libero solido, mostrando per l’ennesima volta la loro versatilità.