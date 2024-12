Napoli sputi e pugni in diretta contro il deputato Francesco Borrelli

Leggi su Dayitalianews.com

Ennesima aggressione aEmilioalla Camera per Alleanza Verdi Sinistra, che abbiamo avuto ospite ai nostri microfoni qualche anno fa sempre per un episodio di violenza.si è sempre battuto in prima personal’illegalità ae, anche questa volta, era sceso personalmente in strada per contrastare il fenomeno del parcheggio abusivo in via Sant’Arcangelo a Baiano, a Forcella, nel cuore di.Violenta aggressione a, sceso tra le vie di Forcella, stava documentando il fenomeno della sosta abusiva gestita da personaggi ritenuti vicini ai clan di camorra. Il parlamentare ha puntato il ditoalcune persone, dipendenti di parcheggi della zona, che secondo la sua denuncia si erano appropriate di intere strade limitrofe per la sosta dei loro clienti, arrivando a minacciare anche i concorrenti come documentato da una denuncia presentata dagli altri esercizi commerciali della zona un anno fa.