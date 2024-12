Lettera43.it - Le due facce della Corea del Sud tra spettri del passato, cinema e letteratura

«Sai, io di notte brucio le serre abbandonate». Il ricco Ben, grande Gatsby in versione sudna, lo confessa improvvisamente al giovane Hae-mi, dopo aver fumato insiemecannabis. Ricchezza, privilegio, impunità da una parte. Incertezza, paura, inadeguatezza dall’altra. È uno dei momenti più forti di Burning, splendido film del 2018 diretto da Lee Chang-dong. Di notte, invece, Yoon Suk-yeol dichiara leggi marziali d’emergenza che riaprono il baratro di unche per ladel Sud è costellato di blindati, sangue e dittatura.Yoon Suk-yeol (Getty Images).L’imposizionelegge marziale ha risvegliato il fantasmadittatura di Chun Doo-hwanLa realtà, come spesso accade, supera la fantasia. Quando, martedì notte, il presidente sudno ha improvvisamente imposto la 13esima legge marziale del Paese, tanti sudni hanno improvvisamente rivissuto il dramma12esima, quella drammatica del 1980 che aprì la dittatura del generale Chun Doo-hwan.