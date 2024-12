Lanazione.it - Un Natale ad arte a San Giovanni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 dicembre 2024 – Unad: da domenica 8 dicembre e per tutta la durata delle festività natalizie, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio promuovono un ricco programma di iniziative pensate per adulti e famiglie Torna “Unad” a SanValdarno. Per tutta la durata delle festività natalizie, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio promuovono un ricco programma di iniziative che coinvolgeranno sia gli adulti sia le famiglie, a cura della Fondazione MUS.E. Gli appuntamenti cominciano domenica 8 dicembre e prevedono appuntamenti per tutti i fine settimana e durante le feste con visite alle mostre in corso, laboratori artistici e uno speciale evento di living history: sabato 21 dicembre infatti, anniversario della nascita di Masaccio, un'iniziativa teatralizzata permetterà al pubblico di ascoltare la “Vita di Masaccio da Sandi Valdarno” dalla voce stessa dell’autore, Giorgio Vasari (ore 16.