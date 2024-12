Tvzap.it - “Grande Fratello”, bufera su Mariavittoria dopo l’incontro con Tommaso: cos’è successo (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv.sta ricevendo una valanga di critiche negli ultimi giorni a causa del suo comportamento con. I due infatti, sin dall’inizio del, hanno mostrato di avere una certa attrazione l’uno per l’altra. Il problema è che se, da una parte, Tommy è sempre più preso, dall’altra,sembra prendere le distanze. Il motivo? Una terza persona. Il problema di tutto ciò però è che la ragazza è ambigua negli atteggiamenti e questo i telespettatori lo hanno notato. (Continuale foto)Leggi anche: Valeria Marini aggredita sulle scale di casa: come staLeggi anche: Pippo Baudo non usa mezzi termini sul Festival di Sanremo: il duro sfogo“”, cosa c’è trae AlfonsoNei giorni scorsi, durante una conversazione con Amanda Lecciso e Javier Martinez,ha ammesso di essere piuttosto confusa riguardo ai suoi sentimenti verso