Sciacallaggio dopo l’incidente mortale su strada del Crocifisso | rubata la borsa di Mariana

Leggi su Dayitalianews.com

Un ignobile atto disi è verificato ieri pomeriggioil tragico incidentele sudel, a Pontinia, che ha visto la morte della 65enneNemesniciuc. La donna, investita da un furgone mentre percorreva lain bicicletta, è deceduta pocoil ricovero in ospedale.Ladella VittimaDurante il Caos Post-IncidenteDurante le concitate fasi dei soccorsi e dei rilievi, qualcuno ha approfittato della confusione per rubare ladella donna, rimasta sull’asfaltol’impatto. Secondo quanto emerso dalle testimonianze, il compagno della vittima ha notato l’assenza dellatra gli effetti personali della donna, segnalando subito il sospetto furto alle autorità.Poco, una signora, che passava per la stessa zona del, ha notato laabbandonata sul ciglio dellain un punto poco distante dal luogo dell’investimento.