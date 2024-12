Spazionapoli.it - LIVE Coppa Italia Lazio-Napoli: Caprile para il rigore a Zaccagni!

La diretta testuale di, match valido per gli ottavi di: non ci saranno supplementari, ma solo eventuali calci diDue sorprese dell’attuale stagione; due sorprese dell’annata 2022-23, conclusasi con lo Scudetto per gli Azzurri e il secondo posto per i biancocelesti, grazie allo straordinario lavoro di Sarri. Orasi giocano un posto ai quarti di finale di.Per la gara odierna, in programma all’Olimpico di Roma alle ore 21:00 e visibile in chiaro su1, non saranno previsti i tempi supplementari in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari. Le squadre andranno direttamente ai calci di.La partita(AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA DIRETTA TESTUALE DI)23? –che anche dopo il calcio disbagliato continua a mantenere il pallino del gioco20? –IL! Il numero 10 dellaha tirato a incrociare, maha intuito e si è tuffato benissimo, riuscendo a respingere la conclusione19? –per laabbatte in uscita bassa Pedro, dal dischetto ci va15? – Destro da fuori area di Rovella, palla che termina altissima sopra la traversa13? – Primo spunto del, con recupero palla a centrocampo di Simeone.