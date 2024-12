Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Federico Chiesa flop a Liverpool: Moncada tenta il colpo a gennaio? La situazione

continua a faticare con ile Geoffreyprova a regalare undida sogno alpuò essere una grande occasione per il. L’esterno offensivo arrivato in Premier League la scorsa estate dalla Juventus sta faticando davvero tanto con il, tanto che di recente il classe 1997 è stato aggregato all’Under21 (ha segnato il gol del momentaneo 1-1)dei Reds, per ritrovare un po’ di condizione fisica.Sembra, quindi, che il matrimonio tra il giocatore italiano e il club inglese sia destinato a concludersi in fretta. Ecco che allora, non è da escludere un suo ritorno in Serie A, visto che nel massimo campionato italianoè sempre stato protagonista di buone stagioni, grazie ai suoi strappi e alle sue sgasate. E perché no, anche ilpotrebbe provare a mettere a punto ilgià a, magari sulla base di un prestito secco o con diritto di riscatto.