Gaeta, apre un centro di alta diagnostica nell’ex presidio ospedaliero

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 dicembre 2024 – “L’apertura deldiè decisamente un’ottima notizia per tutti i residenti del territorio pontino meridionale ed è la conferma di un deciso cambio di passo da parte dell’amministrazione regionale, con una rinnovata attenzione nei confronti di aree per troppo tempo trascurate”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, al Turismo e allo Sport Elena Palazzo.“Un risultato a cui si arriva grazie al grande lavoro svolto in questi mesi dal commissario straordinario della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli in perfetta sintonia con il presidente Rocca. Si rende in tal modo disponibile una struttura sanitaria di livello destinata a potenziare l’offerta di servizi medici avanzati grazie alla dotazione di tecnologie che favoriranno l’accessibilità ai servizi e la riduzione delle liste d’attesa”, sottolinea l’assessore Palazzo.