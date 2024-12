Sport.quotidiano.net - Alle 15 a crespellano. La Primavera cerca il riscatto col Sudtirol. Spazio ai panchinari

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Coppa Italia per ritrovare fiducia e per togliersi anche qualche soddisfazione. E’ un momento no per il Bolognadi Rivalta, sconfitto a Firenze (3-1) per la seconda volta di fila in campionato (dopo il ko interno della settimana precedente col Sassuolo, 4-2) e scivolato a metà classifica dopo aver accarezzato per diverse settimane la zona playoff. Casca a pennello quindi il match di coppa, in programma oggi pomeriggio acontro il Suditrol (ore 15): sedicesimi di finale che i rossoblù si sono guadagnati a fine ottobre battendo ai calci di rigore il Renate (4-2 grazieprodezze del portiere Pessina). Dagli undici metri ha staccato il pass nel terzo turno anche la squadra di Matteo Abbate, superando in trasferta il Benevento 5-4 dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari.