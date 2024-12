Thesocialpost.it - Verona, violenze sulla compagna e minacce: “Ha fatto bene Turetta con Giulia Cecchetin”

Continuano le vessazioni, le percosse e le condotte violente e umilianti. Lesono all’ordine del giorno: “haa uccidereCecchettin” e “Andrò in prigione ridendo, ma ti farò fuori”. È quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino riguardo a una donna di, vittima di un ex compagno quarantenne. Gli abusi e le aggressioni sessuali sarebbero avvenuti dal 2022 al 2024, fino a quando la donna ha deciso di riferire tutto alle autorità. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti, e la sua misura cautelare è passata da un divieto di avvicinamento agli arresti domiciliari. Inizialmente, gli era stato imposto l’uso del braccialetto elettronico, ma nonostante ciò, continuava a cercare di avvicinarsi all’ex.Leggi anche: Irlanda, bimba di 8 anni difende la madre dalle coltellate del compagno e muoreCome riportato da Il Gazzettino, la donna ha raccontato di essere stata picchiata ripetutamente, quasi ogni giorno, soprattutto quando si scopriva che aveva effettuato o ricevuto telefonate.