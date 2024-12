Ilrestodelcarlino.it - Quartieri: il bilancio dopo l’11 a 1. Il Pd festeggia anche senza filotto. Ma l’opposizione cresce molto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Delineati i nuovi Consigli di Quartiere, il giornole elezioni è già tempo di tirare le somme. La lista di centrosinistra "con Biancani. La marcia in più" vince in 11su 12 (compresa Montegranaro-Muraglia, che fino all’ultimo era stato in bilico), confermando il proprio progetto politico macentrare l’en plein. A "rovinargli" la festa è stato il Quartiere Soria-Tombaccia, che per una manciata di voti è passato nelle mani della lista di centrodestra Ascoltiamo Pesaro, che ha centrato un risultato che pochi si aspettavano. Non solo: rispetto alla precedente tornata elettorale, il centrodestra guadagna terreno all’interno dei consigli, visto che gli eletti passano da 29 ai 45 di oggi. Solo in tre(Colline e Castelli, Villa Fastiggi-Villa Ceccolini e Pantano) non incrementa la pre, ma riesce a confermarla.