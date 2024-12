Corrieretoscano.it - ‘Piedone. Uno sbirro a Napoli’: serie Sky con Salvatore Esposito

È disponibile su Sky Cinema e in streaming su Now. Unoa Napoli‘. La, creata da Pietro Fiore e diretta da Alessio Maria Federici, si articola in quattro episodi.“Io credo che ognuno di noi debba essere il‘ di se stesso riuscendo a essere leale, giusto, onesto e impulsivo di fronte a determinate cose”, ma anche, “saper accettare i dolori del passato o imparare a far pace con parti di noi”. Queste le parole di, attore protagonista della, interprete dell’ispettore Vincenzo Palmieri, cresciuto, dopo l’uccisione dei suoi genitori, sotto la protezione del commissario Rizzo, interpretato da Bud Spencer nei film degli anni ’70.Un’eredità pesanteLa sua è un’eredità pesante. “Quando mi hanno proposto questa idea folle di riportare in vita’, il lavoro che abbiamo fatto è quello di dare vita a questo supereroe perché’ è un po’ come Batman.