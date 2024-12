Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese indietro di 40 minuti sull’orologio dopo 13 mosse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:25continua a mettere pressione sulla posizione del Nero e gioca 16. Af4.11:23 15.. Db6, etrova forse l’unica con la quale riesce a evitare di rendere la posizione molto complessa.11:22 Adesso, nonostante tutto, il linguaggio del corpo disembra trasmettere più che altro calma.11:20è sceso sotto l’ora a disposizione.ha speso appena 20e 20 secondi. La pressione ora è altissima sulle spalle del, che deve sì difendersi bene in posizione complessa, ma non può neanche permettere all’avversario di avere ancora così tanto più tempo.11:18 15. Ca3è costretto a battere in ritirata con il cavallo, ma così facendo contrattacca b5 e obbligaa prendere una decisione sulla difesa.