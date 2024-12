Davidemaggio.it - Chi vuol essere Milionario? Al via le registrazioni

Chi? sta per tornare. E questo lo sapete già. Ciò che probabilmente non sapete è che leprenderanno il via la prossima settimana per la sedicesima edizione del longevo quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.L’inizio delleè previsto per lunedì 9 dicembre negli studi Le Robinie di Cologno Monzese. Nel corso della settimana verranno registrate più puntate con diversi concorrenti pronti a tentare la celebre scalata verso il milione, fino ad ora completata con successo soltanto da quattro persone. Chi? tornerà in onda in prima serata nei primi mesi del 2025. Si tratta, tra l’altro, del secondo impegno di Gerry Scotti per il nuovo anno, che ha già incominciato a registrare la prima edizione di Io Canto Senior, che vede l’uscita dalla giuria di Michelle Hunziker e Al Bano.