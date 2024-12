Sport.quotidiano.net - Bentornato Pontedera, finalmente tre punti. Cinque gol per dare una scossa alla stagione

5 SPAL 1(4-2-3-1): Tantalocchi; Gagliardi (31’ st Ambrosini), Espeche (6’ pt Pretato), Martinelli (31’ st Maggini), Perretta; Ladinetti, Guidi; Cerretti, Pietra (35’ st Benucci), Ianesi; Italeng (35’ st Corona). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Coviello, Maiello, Innocenti. All. Menichini. SPAL (5-3-2): Galeotti; Calapai, Polito (11’ st El Kaddouri), Nador, Bruscagin, Mignanelli; Zammarini, Radrezza (11’ st Buchel), D’Orazio; Antenucci, Rao (35’ st Contè). A disp: Melgrati, Meneghetti, Bassoli, Boccia, Cecchinato, Angeletti, Roda, Tarolli, Andreoli. All. Dossena. Arbitro: Milone di Taurianova. Marcatori: 15’ pt Pietra; 5’ st Pretato, 18’ st Cerretti, 28’ st Ianesi, 41’ st D’Orazio, 42’ st Ladinetti. Note: spettatori 730; espulso El Kaddouri al 19’ s.t. per proteste; ammoniti Polito, Guidi; angoli 7 a 5.