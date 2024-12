Panorama.it - La vertigine barocca di Bernini

Le due mostre che si inaugurano in contemporanea a Palazzo Chigi in Ariccia il 6 dicembre,e la pittura del 600. Dipinti dalla collezione Koelliker e La carrozzaana del cardinal Chigi, entrambe aperte fino al 18 maggio 2025, sarebbero piaciute molto al compianto Maurizio Fagiolo dell’Arco, maestro di Francesco Petrucci che ne è il curatore, esaltano la poliedricità e l’eclettismo di Giovan Lorenzo, artista totale e dominatore assoluto del panorama artistico italiano del XVII secolo. Questo metteva in risalto la monografia sul «regista del Barocco» dei fratelli Fagiolo, ancora metodologicamente insuperata, pubblicata nel 1967.pittore, scultore e inventore di arti decorative ben figura nelle mostre e nelle opere conservate nel palazzo, mentrearchitetto è in esposizione permanente ad Ariccia grazie ai monumenti che qui ha lasciato, a partire dalla scenografica piazza di Corte con la chiesa Collegiata, le casine laterali del complessoano (attualmente in restauro), l’esedra impostata come una quinta teatrale, lo stesso Palazzo Chigi ideato dal maestro come un ibrido architettonico, le porte urbiche, il Santuario di Galloro e altri edifici commissionati dal papa Alessandro VII e dai principi Chigi, completati in circa un decennio, tra il 1661 e il 1672.