La Fiorentina di Palladino ha trovato in fretta una sua strada

dopo qualche tentativo haun’efficace quadratura per la sua. Tanto che i viola non perdono da agosto e vengono da sette vittorie consecutive.TATTICA –dopo qualche tentativo hal’assetto della sua. Partito col 3-4-2-1 hala quadratura nel 4-2-3-1, seppur con una certa mobilità nelle posizioni. L’impostazione infatti spesso diventa a tre, con un mediano ad abbassarsi (specialmente Adli a sinistra), il trequartista fa gioco come un centrocampista aggiunto e come esterno di sinistra spesso gioca Bove, un centrocampista adattato sempre pronto a venire in mezzo per fare densità. Il gioco viene impostato dai difensori e sfrutta molto l’attacco dello spazio e i cambi di fascia, infatti i viola sono primi per lanci lunghi. I terzini sono un fattore sia nell’impostazione che nelle rifinitura, con Gosens chiamato anche a tagliare fin dentro l’area per sfruttare gli inserimenti.