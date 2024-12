Top-games.it - Il cosplay più bello di Judy Alvarez

Vogliamo iniziare questo nuovo anno con il botto e portare subito alla vostra attenzione unche è già sulla bocca di tutti!Stiamo parlando della rivisitazione di Anastasiya Dryomova che ha interpretatodi Cyberpunk 2077 in maniera davvero eccellente.Scopri di più guardando il nostro video su Youtube e ricordati di iscriverti al canale!Cura del dettaglio, attenzione agli sfondi e le luci sono tutti particolari che rendono unico il suolasciano solo spazio all’immaginazione. Ovviamente non poteva piacere a tutti, c’è chi cerca la romance in game con altri personaggi, ma per noiè forse uno dei primi veri approcci in Cyberpunk al lato fisico del gioco. View this post on Instagram A post shared by DryomaAnastasiya Dryomova (@anastasiyadryomova) A lasciarci davvero sbalorditi è la somiglianza tra i due personaggi (reale e in game) che Anastasiya ha piacevolmente reso sua con una espressività davvero magnifica, tolta la bellezza e la fisicità che si presta alla perfezione, si capisce fin da subito quanto tempo ha richiesto questoe le relative foto.