Basket B nazionale Dri e Raucci trascinano la Ristopro |  83-77 su Ravenna

I due veterani propiziano il break nel terzo quarto che indirizza la sfida, e vale il quinto successo su sette partite in casa. Domenica trasferta a Casalnuovo contro Sant’AntimoCERRETO D’ESI, 1 dicembre 2024 – Lacancella la brutta serata di Piombino vincendo la quarta partita casalinga consecutiva e la quinta in tutto davanti ai suoi tifosi.Il PalaChemiba si conferma alleato dei cartai in una partita complessa contro, nella quale i biancoblù inseguono i romagnoli per buona parte del primo tempo e poi cambiano marcia all’improvviso con un break di 14-0 a fine terzo quarto.In copertina ci finiscono i veteranie soprattutto Dri, prima di questa partita in ombra nella stagione e invece protagonista assoluto nel break decisivo contro l’Orasì.Lanon brilla nella prima parte di gara, con Pierotti e Dri ben contenuti dai giallorossi, che allungano sul 20-27 al 12? con cinque punti in fila di Tyrtyshnyk.