The Rookie – stagione 7 | lo showrunner confermano 2 episodi per le vacanze

Leggi su Cinefilos.it

The7: loper leAlexi Hawley,di The7, conferma che ci saranno duefestivi nella prossima, quando inizieranno ad andare in onda i nuovi. La7 di Thenon è stata trasmessa nella consueta fascia oraria autunnale sulla ABC, mentre lacompleta è stata posticipata al 2025 per adattarsi ai nuovi show in onda sulla rete. Tuttavia, questo significa anche che lo show può sperimentare il modo in cui presentare i suoi nuovi, potenzialmente in riconoscimento della nuova fascia oraria in cui andrà in onda.Ora, Hawley ha confermato su BlueSky che la7 di Theincluderà “uno di San Valentino e un pesce d’aprile”, i due speciali festivi ora ufficialmente in programma.