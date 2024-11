Anteprima24.it - Non solo Campania: Ita e Lufthansa nozze vicine. La Lega insiste sulla Rai

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiLARAI, PROPOSTA SUI TETTI PUBBLICITARI TAJANI, ‘SENZA TAGLIO DEL CANONE RISORSE PER RIDURRE L’IRPEF’Lasul taglio del canone Rai. ‘Resta in campo la proposta di legge sui tetti pubblicitari che punta a liberare gli italiani di una tassa odiata. Siamo pronti a trasformarla in emendamento a un altro provvedimento’, dice Candiani, primo firmatario del testo che aumenta di un punto percentuale il tetto pubblicitario per la Rai, riducendo ogni anno il canone del 20%. ‘Senza il taglio del canone, 430 milioni per ridurre l’Irpef’, rivendica Tajani. Da Fdi, Rampelli avverte: ‘Basta con sgambetti e epiteti goliardici’. Salvini salta il Cdm e torna a Milano per ‘motivi familiari. Ok al decreto giustizia, ma senza normecybersicurezza per ‘ulteriori approfondimenti’.