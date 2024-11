Biccy.it - Maria Monsè e quel desiderio del 2018 diventato realtà

è appena entrata nella “storia del Grande Fratello” timbrando il terzo cartellino come concorrente. È la seconda ad aver raggiunto questo “primato” dopo Valeria Marini che è stata una protagonista della prima, della quarta e della sesta edizione del GFVip.La showgirl di Non è la Rai replicherà ed eguaglierà il primato di Queen Valery avendo già partecipato alla terza edizione della versione Vip, ha poi fatto il bis durante la sesta edizione e quest’anno approderà al Grande Fratello classico insieme alla figlia PerlaParavia.Perla(la figlia di 12 anni di) debutta come conduttrice https://t.co/Af2hXxsITp #GrandeFratello— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 28, 2024delSe perquesto è il terzo “GF”, per sua figlia Perlaè un vero e proprio debutto dopo essere stata bocciata alle selezioni de Il Collegio.