Il trionfo del supersonico | Overture pronto a rivoluzionare i voli tra Londra e New York

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo dell’aviazione sta per vivere una trasformazione con l’arrivo di un nuovo aereo, l’, progettato per ridurre drasticamente i tempi di volo tra le grandi metropoli. Dopo un primo volo di prova segnalato come “fondamentale”, la speranza è di rivedere i viaggi aerei supersonici, in particolare per le tratte trae New, nel giro di pochi anni. La notizia dell’ottimo esito dei test condotti nel deserto californiano ha suscitato entusiasmo in un settore che aveva visto sparire il Concorde nel 2003, grazie all’impegno della compagnia Boom Supersonic.Il volo di prova di XB-1: un passo avanti decisivoIl 21 novembre 2024, il prototipo in scala 1/3, noto come XB-1 o “Baby Boom”, ha decollato con successo dal Mojave Air & Space Port, raggiungendo un’altitudine superiore a 2100 metri e una velocità di 246 nodi, equivalente a circa 455,5 km/h.