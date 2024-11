Ilrestodelcarlino.it - Giornata mondiale Contro L’Aids 2024

Il contrasto alla diffusione dell’HIV rimane al centro degli interventi di Azienda USL ed Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, non solo il 1° dicembre,l'Aids, ma in tutti i periodi dell’anno. Grazie anche all’impegno del “Tavolo di Lavoro Permanente al contrasto HIV/AIDS”, coordinato dal Comune di Ferrara tramite l'Assessorato alle Pari Opportunità, che vede la presenza di innumerevoli altri soggetti tra i quali enti del terzo settore, Università degli Studi di Ferrara, Istituzioni pubbliche e private, oggi a Ferrara e provincia si lavora in rete per prevenire e informare sul tema. Dal 1 al 5 dicembre a Ferrara verranno messe in campo una serie di iniziative che hanno come obiettivo la promozione della salute e la corretta informazione per prevenire il contagio dal virus HIV.