Oasport.it - Sci alpino, Brignone e Bassino tornano in gara: i precedenti a Killington

In contumacia di Sofia Goggia, che ha deciso di concentrarsi per il momento esclusivamente sulla velocità al rientro dal lungo stop per infortunio, la squadra italiana femminile di gigante punta tutto su Federicae Martaper provare a salire sul podio nel prossimo appuntamento sulle nevi di, in programma sabato 30 novembre.Idelle due campionesse azzurre nella località del Vermont sono abbastanza altalenanti, con qualche acuto scintillante e alcuni passi falsi., reduce dalla splendida vittoria in rimonta nel gigante inaugurale di Soelden, vanta come miglior risultato ail successo del 2018 davanti alla norvegese Ragnild Mowinckel e all’austriaca Stephanie Brunner, con Mikaela Shiffrin solo quarta.Un’affermazione anche per, che si impose nel 2019 precedendo di soli 26 centesimi proprio la compagna di squadra(che ottenne quel giorno il suo secondo e ultimo podio a) e di 29 centesimi la padrona di casa Shiffrin.