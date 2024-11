Iltempo.it - Meloni da Mattarella, il pranzo "segreto" al Quirinale: i temi sul tavolo

La premier Giorgiaieri è stata alper undi lavoro con il capo dello Stato, Sergio. A quanto si apprende fa fonti vicine alla presidenza della Repubblica, si tratta di "normali interlocuzioni" tra un presidente della Repubblica e un presidente del Consiglio, che avvengono di routine almeno una votazione al mese. Tra itoccati - viene spiegato - i viaggi internazionali recenti, la finanziaria, la questione dei rapporti con l'Europa. Viene infine sottolineato che l'incontro era stato fissato la settimana scorsa, e non sull'onda di questione politiche degli ultimi giorni. Un incontro che il Corriere della sera definisce "" e "cordiale", i "due presidenti hanno parlato di tutto e l'inquilino delavrebbe sottolineato come le obiezioni dei suoi uffici" ad alcuni provvedimenti "non siano certo politiche, ma squisitamente procedurali".