Magneti Marelli di Sulmona: prorogato di un anno il contratto di solidarietà e aumentano gli esuberi

L'aziendadista affrontando una situazione complessa, con il rinnovo deldie l'incremento degliprevisto per i prossimi anni. Lo stabilimento, che attualmente impiega 460 lavoratori, tra cui 40 impiegati e il resto operai, ha visto un incontro cruciale tra i rappresentanti sindacali e la direzione aziendale. È un momento di grande preoccupazione per i dipendenti, dato che le scelte fatte influenzeril futuro occupazionale della fabbrica.Proroga deldiIldi, attivato a partire dal 19 agosto scorso e originariamente fissato fino al gennaio 2025, è statoper un. Questa decisione è stata presa in risposta alla continua difficoltà dei livelli di produzione, in particolare quelli legati all'ex Sevel di Atessa, che ha un ruolo significativo nell'operatività della