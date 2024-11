Lanazione.it - Lilt e Confedilizia incontrano il prefetto

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 novembre 2024 – Due associazioni nazionali radicate sul territorio,APT Arezzo Lega Italiana Lotta ai Tumori eArezzo, hanno incontrato ildi Arezzo Clemente Di Nuzzo. Per laArezzo il presidente Andrea Barbieri ha illustrato alle molteplici attività di prevenzione messe in atto anche sul nostro territorio dall’associazione che ha ricordato essere un Ente Pubblico su base associativa. Per quanto riguarda inveceArezzo, l’avvocato Sabina Rossi quale presidente ha rinnovato alla disponibilità di confronto sui tavoli già aperti riguardanti i temi delle abitazioni della nostra città, con particolare riferimento alle criticità abitative.