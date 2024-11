Il Muro del Canto | Parliamo di diritti ma a Sanremo e Primo Maggio non c’è spazio

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, fragilità e riscatto: questi i temi centrali della musica de ‘Ildel’, la storica band folk-rock romana che ha da poco pubblicato il suo sesto album di inediti, ‘La Mejo Medicina’. Nonostante il grande successo e una carriera lunga 14 anni, la band continua a sentirsi fuori posto in contesti come il Festival dio il Concerto del. “di lavoro,, persone che soffrono e cercano riscatto. Forse diamo fastidio”, afferma con schiettezza all’Adnkronos Daniele Coccia Paifelman, voce del gruppo. Dopo il debutto sold out al Monk Club di Roma, la band è in tour in tutta Italia con il nuovo album. Uscito il 30 ottobre, ‘La Mejo Medicina’ rappresenta un nuovo capitolo nella storia della band, un lavoro nato in tempi record, come racconta Coccia Paifelman: “Abbiamo scritto, registrato e mixato tutto in appena quattro mesi.