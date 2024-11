Gamberorosso.it - Ecco come si diventa il migliore cocktail bar d’Italia in soli sei anni: sette segreti di Drink Kong

siilbarinsei, che poi sono cinque perché uno è stato sbianchettato dalla pandemia? Citofonare Patrick Pistolesi, 46e quindi quasi un anziano nel mondo in perenne evoluzione della mixology. E’ lui il corpo e l’anima di, il locale nel rione Monti a Roma che per il quarto anno consecutivo è risultato ilbarnella lista dei World’s 50th Best Bars. L’ultima volta in cui non ebbe questo primato fu nel 2020, nell’anno del Covid, quando lo sopravanzò lo speakeasy 1930 di Milano. In pratica con il ritorno alla normalità il gorilla di Pistolesi ha preso in mano per non mollarlo più il timone del movimento italiano del bere miscelato, che per la verità ha molte domande da porsi, visto cheè al 33esimo posto nella classifica.