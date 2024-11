Ilrestodelcarlino.it - Colpito da un malore si schianta in auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ morto a seguito di unche lo ha colto mentre era alla guida del suo monovolume il 55enne deceduto in ambulanza poco dopo le due della notte tra martedì e ieri. Da una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, che stava conducendo la sua Renault Traffic sulla Nuova Bazzanese in direzione di Bologna, avrebbe accusato ilche gli ha fatto perdere il controllo del suo mezzo, che è andato a sbattere a velocità sostenuta contro il guard rail, a poca distanza dallo svincolo dell’Unipol Arena. La vittima era sola all’interno dell’abitacolo e il suo monovolume non ha coinvolto altri mezzi nella traiettoria, che si è conclusa con lo schianto a lato della carreggiata. Uno scarto brusco rispetto alla direzione iniziale osservata con sorpresa e preoccupazione dall’che seguiva poco dopo sulla stessa corsia.