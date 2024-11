Gaeta.it - Châtillon vince il premio “Il Miele del Sindaco 2024” con un millefiori di alta montagna

Facebook WhatsAppTwitter Il“Ildel” per l’annoè stato assegnato alestivo prodotto da Laurent Moretti, un giovane apicoltore, che ha saputo racchiudere nei suoi barattoli il profumo e il sapore dei fiori di. Questa annuallità rappresenta la tredicesima edizione di un prestigioso riconoscimento promosso da Le Città del, un’iniziativa che valorizza la tradizione apicola e la biodiversità dei vari territori italiani.Ildel: un simbolo della biodiversitàIlestivo candidato dalla Città disi distingue per il suo colore giallo intenso e per il profumo che ricorda le giornate soleggiate di estate. Questoproviene da un apiario situato a 1650 metri di altitudine, nella località di Veuillen-La Magdeleine, dove il nonno di Laurent Moretti aveva un alpeggio.