Valzer di poltrone in Tribunale tra giudici e pubblici ministeri

La Procura della Repubblica di Monza perde un altro storico sostituto procuratore. Mentre anche l’ufficio del giudice per le indagini preliminari, dove diventa presidente un’altra storica giudice monzese, perde uno dei componenti. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato il via libera al trasferimento alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, con funzioni di sostituto procuratore generale, "previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado", come richiesto dallo stesso magistrato, per il sostituto procuratore della Repubblica deldi Monza Franca Macchia. La pm, nativa di Matera, ha esordito nel ‘95 come sostituto procuratore presso la Pretura circondariale del capoluogo di provincia della Basilicata prima di arrivare a Milano e in Brianza stabilendosi per 25 anni in servizio alla Procura di Monza.